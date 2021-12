Fly LeOne sposta la base a Genova

09:49

Dal prossimo 17 dicembre, Fly LeOne opererà i propri voli basando il proprio velivolo Beechcraft 1900D da 18 posti presso l’aeroporto di Genova. La compagnia in precedenza faceva base a Pescara.

“Genova è in una posizione strategica per il modello di business della nostra compagnia, sia per la possibilità di sviluppare un network di rotte a corto raggio nel centro Europa dedicate al bt, sia per la vicinanza con la Francia, un mercato molto familiarizzato con questo tipo di aeromobile e quindi con la tipologia di servizi che la nostra compagnia offre” dice Davide Strinna, direttore commerciale della compagnia.



L’operativo dei voli, a partire dal 3 gennaio, prevede il collegamento Genova – Trieste ogni lunedì con partenza alle 7 e arrivo a Trieste alle 8.10 e ogni venerdì con partenza alle 16.10 e arrivo a Trieste alle 17.20 e il Trieste - Genova ogni lunedì con partenza alle 8.40 e arrivo a Genova alle 9.50 e ogni venerdì con partenza alle 17.50 e arrivo a Genova alle 19.00.



“Presto – conclude Strinna - annunceremo l’apertura di una nuova rotta e l’incremento delle frequenze che inizieranno già da metà febbraio”.



Da gennaio inoltre la compagnia sarà presente nei Gds e nelle principali Ota ed è aperta ad accordi con tour operator e agenize di viaggi.