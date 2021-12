10:12

Parte oggi ed è valido fino al 28 febbraio 2022 il bando per aggiudicarsi anche gli ultimi due asset rimasti ad Alitalia, l’handling e la manutenzione, attività che il vettore svolgeva in autoproduzione nell’hub di Roma Fiumicino.

A pubblicare gli inviti a presentare l’offerta per l’acquisizione i commissari straordinari Gabriele Fava, Giuseppe Leogrande e Daniele Umberto Santosuosso. I bandi sono stati pubblicati sul sito dell’amministrazione straordinaria e le offerte vincolanti dovranno pervenire entro le 14 del giorno 28 febbraio 2022. Come spiega corriere.it le procedure, per le quali non è stato indicato un prezzo base, si aggiungono a quella già avviata per la cessione di Loyalty, la società che gestisce il programma fedeltà MilleMiglia, mentre il ramo aviation è stato ceduto a Ita Airways al prezzo simbolico di un euro.