Volare ai tempi del Covid, Aer Lingus moltiplica i servizi per i viaggiatori

16:24

“Vogliamo assicurarci che i nostri clienti dispongano di tutte le informazioni di cui necessitano prima di viaggiare, in particolare per quanto riguarda la documentazione, lo stato vaccinale, gli aggiornamenti sulla quarantena e il certificato Covid digitale”.

Peter O’Neill, chief operations officer di Aer Lingus, motiva così gli investimenti del vettore nei nuovi servizi ideati per facilitare ai clienti l’organizzazione del viaggio.

Gli strumenti per i passeggeri

Grazie a uno strumento interattivo online i viaggiatori potranno ad esempio avere informazioni di viaggio aggiornate sulla destinazione scelta e personalizzate in base al proprio caso specifico. Aer Lingus ha inoltre attivato con VeriFLY una colalborazione che dà modo ai clienti di caricare sull’app la documentazione Covid-19 richiesta epr raggiugnere la destinazione, in modo che sia verificata prima del viaggio.



Flessibilità per le prenotazioni

Infine per il rientro in Italia il vettore offre diverse tipologie di test Covid-19 a prezzi vantaggiosi, come conseguenza delll’accordo siglato con V1 Medical.



Infine con ‘Book wth Confidence’ fino al 31 gennaio i clienti potranno modificare gratuitamente le date di viaggio fino a due ore prima della partenza.