Wizz Air, dal 28 marzo i voli estivi Torino-Lamezia Terme

12:36

Dalla prossima primavera Wizz Air collegherà l’aeroporto di Torino a Lamezia Terme. Il 28 marzo 2022 la low cost attiverà il nuovo servizio estivo, garantendo 3 frequenze settimanali: il lunedì, il mercoledì e il venerdì.

Il collegamento sarà operato il lunedì e il venerdì da Lamezia Terme alle 17.00 e da Torino alle 19.30. Il mercoledì le partenze saranno effettuate alle 13.05 da Lamezia Terme e alle 15.35 dal capoluogo piemontese.



Le altre rotte

Da gennaio 2022 Wizz Air aumenterà inoltre le frequenze sulle altre 4 rotte domestiche già servite da Torino (Palermo, Catania, Napoli e Palermo). L’offerta per Palermo passerà da 3 a 7 frequenze settimanali; quella per Bari passerà da 4 a 7 frequenze settimanali; quella per Catania passerà da 4 a 5 frequenze settimanali, che saliranno a 7 da febbraio; mentre quella per Napoli passerà da 4 a 5 frequenze settimanali.



La compagnia aumenta così gli investimenti sullo scalo torinese, da dove nell’estate 2022 opererà in tutto 13 rotte.



Lamezia Terme diventerà la quinta destinazione nazionale collegata da Torino, affiancandosi alle già servite Bari, Catania, Napoli e Palermo. Nel 2022 il vettore da Torino servirà inoltre anche 8 destinazioni internazionali: Tirana in Albania; Bacau, Bucarest e Iasi in Romania; Chisinau in Moldavia; Skopje in Macedonia del Nord; Varsavia in Polonia; San Pietroburgo in Russia.