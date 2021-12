Bamboo Airways mette nel mirino l'Europa: voli dal Vietnam alla Germania da metà gennaio

15:49

Bamboo Airways non rinuncia ai tentativi di avviare i collegamenti con l’Europa e ora mette in programma voli su Francoforte e Monaco di Baviera a partire dalla metà del mese di gennaio. Anche se la prudenza rimane d’obbligo e si riflette nel fatto che i biglietti per queste rotte non sono ancora stati messi in vendita.

Il vettore vietnamita, secondo quanto riportato da Simpleflying, vuole avviare una frequenza alla settimana sui due hub tedeschi sia dallo scalo di Hanoi sia da quello di Ho Chi Min. Nei mesi scorsi gli aerei della compagnia si erano già visti sullo scalo di Francoforte da dove avevano effettuato numerosi voli di rimpatrio verso l’Asia.