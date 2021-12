Via libera a Norse: dalla primavera voli sugli Stati Uniti da Oslo

10:55

I cieli tra Europa e Stati Uniti si preannunciano affollati come non mai nel corso del 2022, Covid permettendo. Al di là dei ‘volti noti’ del trasporto aereo del Vecchio Continente e degli States, dall’area scandinava si stanno scaldando i motori per rilanciare il progetto lungo raggio low cost. Dopo l’annuncio dell’islandese Play è arrivato ora il via libera alla norvegese Norse Atlantic Airways, il vettore destinato a raccogliere l’eredità di Norwegian sui voli transatlantici.

Le autorità competenti del Paese hanno infatti consegnato ieri ai vertici della compagnia il certificato di operatore aereo, ultimo step per potere prendere il volo a partire dalla prossima primavera.



I primi collegamenti verso gli Stati Uniti decolleranno da Oslo in direzione New York e Florida. Ma grazie a una flotta prevista di 14 B787 il vettore ha in mente piani ambiziosi che prevedono non soltanto l’aumento delle destinazioni nordamericane, ma anche l’approdo in altre città europee come Parigi e Londra.