Aeroporto di Palermo: chiusura d'anno vicina ai 5 milioni di passeggeri

08:00

L'aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino ha chiuso l'anno con 4,6 milioni di pax. Rispetto al 2019 si registra un -34,85% ma l'estate, contrariamente a quanto avvenuto nel mese di dicembre, ha dato una lieve spinta ai volumi di traffico.

Numeri con segno opposto per quanto riguarda invece i voli operati, cresciuti dell’8% rispetto al 2019. Nel corso dell'anno appena conclusosi, ben 31 compagnie hanno scelto lo scalo siciliano per un totale di 86 rotte (27 nazionali e 59 internazionali) con picchi di passeggeri su Roma e Milano per l'Italia, e Parigi e Zurigo guardando oltreconfine.



Nonostante le restrizioni, il traffico estero registra un +26% sull’anno e con l'inverno sono aumentate anche le frequenze verso le destinazioni più gettonate, con collegamenti verso 14 Paesi.

“È stato un anno complesso”, ha dichiarato Giovanni Scalia, amministratore delegato di Gesap a palermotoday.it. “Ma l’aeroporto di Palermo ha risposto bene alla situazione di emergenza”. G. G.