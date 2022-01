Aerei, posti in crescita del 40% nel 2021: atteso per quest’anno un forte rimbalzo

11:48

È aumentata quasi del +40% l’offerta posti volo fra dicembre 2020 e dicembre 2021, dopo due anni difficili per il trasporto aereo. Lo dicono i dati di Oag, che evidenziano come il trasporto aereo, nella seconda metà del 2021, ha registrato una decisa ripresa.

Il 2021 è stato caratterizzato da un forte rimbalzo per la maggior parte delle compagnie aeree. Oag indica nella sua analisi che la capacità globale delle compagnie aeree è arrivata a 5,7 miliardi di posti, ancora a meno 35% rispetto agli 8,7 miliardi di posti registrati per l'intero anno 2019.



Il recupero del 2021

La crescita della capacità aerea è stata stimolata dalla forza delle attività domestiche in molti mercati. Osservando i numeri nel dettaglio, si evidenzia come i Paesi europei abbiano registrato i tassi di crescita più elevati: la capacità dei posti in Germania è aumentata del 203,5% tra dicembre 2020 e dicembre 2021; il Regno Unito ha registrato una crescita del 169,1%, la Spagna del 156,2% e la Francia del 131,7%.



Nelle Americhe, la capacità aerea nei posti a sedere è aumentata del 55,2% negli Stati Uniti, del 39,1% in Messico e del 38% in Brasile anno su anno.



L'Asia ha registrato cifre più contrastanti. Mentre la capacità di posti della Cina è diminuita del 7,3%, Singapore è aumentata del 119,9% a causa della parziale revoca delle restrizioni di viaggio da e verso il Paese. L'India ha registrato la seconda migliore performance nella regione con un +40,2%. Il risultato è dovuto alla forte tenuta del mercato interno.



I posti totali in Australia a dicembre 2021 sono aumentati del 29,8% rispetto a dicembre 2020, in Giappone del 10% e in Corea del Sud del 2,3%.



Per la regione Medio Oriente/Africa, la crescita della capacità ha raggiunto il 98,2% tra dicembre 2020 e 2021.



Le previsioni

L’analisi Oag sottolinea come, finora, la variante Omicron non abbia influito fortemente sulla capacità aerea. Tuttavia, gennaio e febbraio potrebbero subire un rallentamento a causa dell'attenuazione della domanda in tutto il mondo.



Ma si prevede un nuovo forte rimbalzo a marzo. Secondo i primi dati sulla capacità forniti dalle compagnie aeree, marzo 2022 dovrebbe vedere una crescita sostanziale con 406,2 milioni di posti disponibili.