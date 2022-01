Aniasa, Alberto Viano è il nuovo presidente

13:57

Alberto Viano (nella foto) è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio, Sharing mobility e Automotive digital che rappresenta i servizi di mobilità in Confindustria.

Amministratore delegato di LeasePlan Italia, Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea Generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti.



Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vice presidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.



“La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni sarà - spiega in una nota il neo presidente Aniasa - accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del Decisore politico e delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.