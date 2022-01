Stretto di Messina, arriva l’ordinanza: niente Super Green Pass per il traghetto

15:55

Nello Musumeci contro il governo Draghi e il ministro Roberto Speranza. Il presidente della Regione Sicilia ha emanato un’ordinanza che consente di imbarcarsi sui traghetti che collegano le due sponde dello Stretto di Messina anche ai viaggiatori in possesso di Green Pass semplice, ovvero quello ottenuto con il tampone.

Il provvedimento, come precisa repubblica.it, sarà in vigore dalle 14 di oggi, ma prevede comunque alcune limitazioni per chi non è in possesso del Super Green Pass. I non vaccinati, infatti, dovranno restare a bordo della propria auto, mentre i pedoni dovranno restare negli spazi comuni aperti e indossare la mascherina FFP2.