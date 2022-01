La Rolls Royce batte il record di velocità per un aereo elettrico con Spirit of Innovation

11:57

Arriva la certificazione ufficiale per Spirit of Innovation, che ora detiene il record assoluto di velocità per un aereo ad alimentazione totalmente elettrica. Il veicolo realizzato dalla Rolls Royce lo scorso 16 novembre ha toccato la velocità di 555,9 chilometri orari, surclassando il precedente primato fermo a 213 kmh.

Il programma Spirit of Innovation cerca di aprire la strada all'aviazione sostenibile dimostrando le capacità del volo elettrico. L'aereo è decollato per la prima volta dal sito Boscombe Down del Ministero della Difesa, nella contea inglese del Wiltshire, lo scorso settembre. Un propulsore elettrico da 400kW ha aiutato l'aereo nella sua rotta, un equipaggiamento supportato da quello che è soprannominato il pacco batteria più potente mai messo insieme per un aereo.