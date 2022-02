Corsica Sardinia Ferries: tutte le opzioni per una prenotazione 'flessibile'

08:47

Corsica Sardinia Ferries guarda alla prossima estate e offre la possibilità di scegliere tra diverse proposte, opzioni e servizi pensati per venire incontro alle nuove necessità di libertà organizzativa dei propri viaggi.

Tra le altre, il lancio della nuova iniziativa ‘Time to Think’ concede 48 ore di tempo per riflettere, cambiare idea e annullare il biglietto; l’opzione ne garantisce il rimborso entro le 48 ore successive alla conferma della prenotazione, qualunque sia la categoria tariffaria.

Si riconferma, poi, l’opzione Tariffa Flex gratuita che consente di modificare ‘a volontà’ il biglietto senza penali, per altre date e altre linee, e di essere rimborsato.



Quanti sono indecisi su che isola scegliere possono, invece, approfittare della promozione Open Island che prevede anche quest’anno di indicare le sole date della partenza. Cinque giorni prima della data prescelta sarà resa nota la destinazione tra Sardegna, Corsica, Elba e Baleari.

Infine l’idea per un regalo può essere CorsiCadeau; un ‘Buono Viaggio’ per raggiungere le isole del Mediterraneo. La prenotazione online è semplice e personalizzabile.