Ryanair cresce su Milano: 144 le rotte per l'estate, con tre new entry

Sono 144 le rotte che entreranno nel network estivo di Ryanair su Milano. Si tratta, spiega il vettore, dell’operativo più grande di sempre, con tre tratte nuove per Madeira, Newcastle e Francoforte e 25 aeromobili basati, che portano a 92 il numero di macchine del vettore in Italia. Un investimento che raggiunge la cifra di 9 miliardi di dollari, a supporto di oltre 3mila posti di lavoro nel settore.

Su Milano Bergamo le rotte sono 109 per un totale di 900 posti di lavoro diretti e oltre 8600 in loco, con una stima di 11,6 milioni di passeggeri per il 2023.

“Mentre Ita Airways sta dissipando 3,5 miliardi di euro di aiuti di Stato, tagliando voli e offrendo tariffe molto alte - fa notare il ceo del vettore, Michael O’Leary -, Ryanair cresce in Italia con zero aiuti di Stato ed offre tariffe basse, turismo e crescita dell'occupazione”.