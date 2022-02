Air Canada: per la summer voli su Roma, Milano e Venezia

10:55

Air Canada torna a volare sulle destinazioni transatlantiche e transpacifiche. L’avvio dell’orario estivo vedrà la compagnia aerea ripristinare 34 rotte a lungo raggio e il vettore tornerà a presidiare anche il mercato italiano all’interno dei piani sul Vecchio Continente.

Sulla Penisola saranno tre le destinazioni collegate con il Canada: Roma, Milano e Venezia. Per quanto riguarda la Capitale i voli saranno sia su Montréal sia su Toronto, con rispettivamente due e tre frequenze alla settimana, e l’avvio è previsto dalla fine di marzo con l’inizio dello schedule summer.



Per quanto riguarda Malpensa questa estate verrà effettuato solo un volo trisettimanale su Montréal che prenderà il via dal 21 di maggio. Venezia, infine, sarà invece collegata con entrambe le destinazioni canadesi a partire dalla metà di aprile: in questo caso si tratterà di un volo settimanale.