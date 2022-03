Gnv, al via il recruiting per 350 nuove posizioni

12:30

Al via un’importante campagna di recruiting messa a punto da Gnv. Il piano nazionale di assunzioni per oltre 30 diverse professionalità prevede l’inserimento a bordo di 350 nuove risorse entro il 30 aprile 2022.



Gnv sta selezionando nuove figure da impiegare in diverse aree, a partire da personale esperto nella gestione della struttura hotel di bordo, con un numero che va dalle 30 alle 50 persone, e da 100 a 150 persone tra garzoni, piccoli di camera, baristi e cassieri da inserire nella struttura alberghiera e di sala e poi ancora 50 persone tra chef, cuochi, pizzaioli e panettieri.

La compagnia cerca 150 risorse tra personale di macchina e personale di coperta, preferibilmente con esperienza a bordo di navi traghetto merci e passeggeri (Ro-Ro e Ro-pax).



Le professionalità richieste sono numerose e comprendono figure con diversi gradi di esperienza. Alle nuove risorse Gnv offrirà percorsi di inserimento ‘on the job’ direttamente a bordo, sviluppati in collaborazione con il Centro di formazione del Gruppo, ovvero il Msc Training Center di Sorrento.



Le attività formative comprendono anche training, coaching e formazione specifica per ciascuna figura, a bordo e in aula.



La compagnia cerca persone motivate e con una forte propensione a un ambiente multiculturale: amare il mare e la vita di bordo sono elementi fondamentali, a cui unire passione per lo shipping, lavoro di squadra e volontà di intraprendere un percorso di crescita continua.