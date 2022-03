Altavilla, Ita:

di Amina D'Addario

14:09

La data room che permetterà a Msc e Lufthansa di conoscere i numeri riservati di Ita Airways "non è ancora partita". Lo ha detto questa mattina il presidente di Ita Airways Alfredo Altavilla, a margine della presentazione a Fiumicino del nuovo programma fedeltà Volare e dei nomi dei campioni italiani dello sport a cui sono dedicate le livree azzurre degli aerei.



Gli aggiornamenti

"La data room non è ancora partita, lasciamo che la Corte dei Conti termini la sua istruttoria. Probabilmente avremo notizie a breve, tra oggi e domani" ha spiegato Altavilla precisando di essere "molto soddisfatto di come stanno andando avanti le interlocuzioni" e di non avere "preclusioni di passaporto" sui possibili acquirenti.



La questione Ucraina

Commentando invece la chiusura dello spazio aereo sopra Mosca, il presidente ha osservato che "non ci sono ripercussioni dirette" sul vettore. "Come tutti quanti - ha proseguito - avremo ripercussioni per via dell'allungamento delle rotte per andare verso Tokyo, che è una destinazione che apriremo tra poco. Di sicuro - ha aggiunto - è un fattore di incertezza che non ci voleva visto che stavamo uscendo dal periodo del Covid e che avevamo notato un bell'incremento di prenotazioni sia su marzo che su aprile".