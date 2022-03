Ryanair potenzia i voli in Calabria: 19 rotte per l'estate

08:47

Saranno 19 le rotte che verranno operate sulla Calabria da Ryanair, 16 delle quali dall’aeroporto di Lamezia, dove la compagnia posiziona un aereo per la summer, e le tre restanti da Crotone.

Si tratta dell’operativo più grande di sempre in Regione da parte della low cost, che ha inserito anche 5 new entry assolute: Genova, Memmingem, Vienna e Norimberga da Lamezia e Venezia da Crotone. Con questo operativo, per il quale è previsto un investimento complessivo da 100 milioni, Ryanair prevede di trasportare 1,7 milioni di passeggeri da e per la Calabria.



“L’incremento delle rotte è un segnale della capacità attrattiva della Calabria – commenta l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso -, sia nei confronti del mercato nazionale e che di quello europeo, e ne rafforza la competitività, premiando il nostro impegno volto a sostenere il sistema turistico nel periodo più duro della pandemia e a costruirne il rilancio attraverso una programmazione attenta e una forte attività di marketing territoriale e di potenziamento dei servizi”.