Tap Portugal torna in forze sull’Italia con 93 voli alla settimana

14:22

Sei aeroporti collegati, per un totale di 93 frequenze alla settimana, e un doppio codeshare con Ita Airways da una parte e con Trenitalia dall’altra. Si muove su più fronti Tap Portugal sull’Italia dove, con l’avvio dell’orario estivo, il vettore portoghese torna ai livelli del 2019 come offerta, ribadendo l’importanza del mercato della Penisola.

Lo schedule estivo appena avviato prevede 28 collegamenti alla settimana sia su Roma Fiumicino sia su Milano Malpensa e una doppia frequenza giornaliera su Venezia. In aggiunta Firenze e Napoli potranno contare su 8 voli alla settimana e Bologna 7.



Per quanto riguarda invece gli accordi di code share, quello con il vettore nazionale permetterà di raggiungere anche altre destinazioni sulla Penisola come Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona, mentre il secondo darà la possibilità di avere in un unico biglietto la combinazione aereo e treno ad alta velocità.