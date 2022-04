08:03

La notizia è arrivata nel corso delle celebrazioni del decimo anniversario della presenza di Volotea in Sardegna, oggi uno dei punti di forza del network della low cost, reduce dalla prima esperienza sui collegamenti in continuità territoriale.

E segna un importante punto di svolta nei collegamenti dall’isola verso Linate e Fiumicino, che potrebbe anche cambiare in futuro l’impostazione della stessa continuità. Volotea e Ita Airways, infatti, hanno raggiunto un accordo storico e si spartiranno equamente i voli a tariffe calmierate sia da Cagliari sia da Olbia a partire dal 15 maggio e per la durata di un anno. L’avvio sarà con due frequenze giornaliere a testa con l’impegno di aumentare le stesse nel caso la domanda fosse superiore all’offerta.



L'intesa

Quella che si annunciava come una battaglia senza esclusione di colpi, con entrambi i vettori che avevano dato la disponibilità a operare anche senza oneri di compensazione, si è quindi conclusa con una stretta di mano (con tanto di accordo legale, s’intende), mentre sui voli da Alghero Ita avrà l’esclusiva in quanto Volotea non la ritiene una rotta profittevole. Da parte di entrambi c’è l’impegno formale a garantire le tariffe stabilite dal bando durante l’anno in questione.