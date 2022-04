Qatar-Airbus, lo scontro continua: annullato un altro contratto

09:49

È ancora tensione tra Qatar Airways e Airbus. Lo scontro partito da problemi di manutenzione degli A350 prosegue e, pochi giorni prima della prima udienza davanti all’Alta Corte d’Inghilterra che dovrebbe dirimere la questione, arriva un nuovo annullamento d’ordine.

Come riporta preferente.com, il produttore ha cancellato un altro dei contratti, fermando la consegna di un A350. Si tratta del terzo aeromobile non consegnato di questo tipo, dopo il tentativo di compiere la stessa manovra con 50 A321: in quella occasione, però, il tribunale inglese aveva proibito di sospendere unilateralmente il contratto.



Alla base della diatriba, alcuni problemi alla fusoliera di diversi A350 in forze a Qatar Airways. Secondo Airbus si tratta solo di problemi alla vernice che non compromettono l’operatività degli aeromobili, ma Qatar ha chiesto un risarcimento di 600 milioni di dollari, saliti poi a un miliardo.