di Remo Vangelista

08:27

"La gara scivola via veloce tra analisi e business plan che si rincorrono. Il futuro della giovane società Ita pare ormai chiaro ed entro fine anno si vedrà chi tra i pretendenti prenderà il timone. Msc e le sue buone relazioni sembrano partire in vantaggio (forti della partnership con Lufthansa), ma non bisogna trascurare l'interesse che arriva da oltrefrontiera tra Air France e Delta e alcuni fondi di investimento. In mezzo a queste grandi manovre Ita deve però procedere con intensità affrontando la prima stagione estiva. Stagione che arriva dopo due anni di pandemia e tutto appare comunque sempre complicato. Lo sa bene Emiliana Limosani, chief commercial officer del vettore, che in questo appuntamento con Match Point tratteggia la situazione commerciale senza disdegnare una puntata nel mondo low cost, "ma non voglio scatenare alcuna polemica...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)