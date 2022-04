SkyAlps lancia il Bolzano-Brindisi

08:00

Nuova rotta domestica per SkyAlps. Aeroporti di Puglia annuncia il lancio del nuovo volo da Bolzano a Brindisi, che prenderà il via da prossimo 25 maggio.

Lo schedule prevede due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato, con decollo da Bolzano alle 14.15 e arrivo alle 16:15 del sabato e partenza dall’aeroporto del Trentino-Alto Adige alle 16 del mercoledì, con atterraggio alle 18.



Per quanto riguarda l’operativo in partenza da Brindisi, le partenze sono previste alle 17:05 del sabato e alle 18:50 del mercoledì, con arrivo rispettivamente alle 19:05 e alle 20:50.



“Aeroporti e vettori - commenta il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - seguono con grande attenzione le dinamiche di un settore che sempre più deve accompagnare la crescente domanda di traffico, specie quella proveniente dal mercato domestico, destinata ad apprezzarsi ulteriormente. Il volo su Bolzano, che rafforza la direttrice nord – sud fondamentale per la nostra regione, costituisce una grande opportunità per l’industria turistica pugliese che nel Salento”.