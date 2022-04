Aerotaxi e vertiporto, il gruppo Save investe sulla mobilità del futuro

11:43

Anche gli aeroporti veneti puntano sui collegamenti in aerotaxi. La conferma è arrivata dal presidente del Gruppo Save Enrico Marchi in occasione della presentazione dei dati previsionali sugli scali del Nord-Est.

"L'obiettivo del futuro non immediato, ma nemmeno troppo distante, è quello di realizzare il primo vertiporto. Un progetto di mobilità sostenibile sul quale stiamo lavorando a braccetto con gli scali di Roma e Bologna. Potremo così collegare l'aeroporto con tutta una rete di città con tempi di percorrenza di mezz'ora e grazie a un sistema di trasporto aereo elettrico, economico e non inquinante”.



Marchi ha anche spiegato che sullo scalo di Venezia riprenderà il progetto di ampliamento del lato Nord e allo stesso tempo “riprenderanno i lavori anche su Treviso e Verona per i quali - ha precisato - sono previsti investimenti rispettivamente da 50 e 100 milioni di euro”. A. D. A.