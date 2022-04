British Airways taglia i voli sul lungo raggio

13:26

Meno lungo raggio del previsto per l’estate di British Airways. La compagnia ha annunciato lo stop per alcune operazioni verso Miami, Hong Kong e Tokyo.

Come riporta travelmole.com British ha affermato che le operazioni saranno riprese a settembre.



Nel dettaglio, i voli su Miami passeranno da due a uno al giorno per tutta l’estate, mentre per Hong Kong e Tokyo non ci saranno collegamenti.



Intanto, sul fronte del corto raggio il vettore ha cancellato 100 collegamenti mercoledì scorso, mentre proseguono le difficoltà legate alla carenza di personale.