Mosca, lo scalo di Vnukovo sospende i dipendenti

17:33

L’aeroporto di Mosca Vnukovo ha sospeso dal lavoro un numero imprecisato di dipendenti per un periodo di tempo indefinito a causa dell’inattività dovuta alla "situazione difficile" nel settore del trasporto aereo.

Lo ha riferito Rainews riportando una notizia diffusa dall’agenzia giornalistica russa Interfax citando il servizio stampa dell'aeroporto.

Pubblicità

“L'aeroporto di Vnukovo è costretto a tagliare i costi. Sono state in parte ridotte delle assunzioni, è stata applicata la cassa integrazione e a una parte del personale è stato offerto il regime part-time a causa del volume d’affari ridotto", ha affermato l’addetto stampa dell’aeroporto.



Inoltre, durante i periodi di fermo, i dipendenti aeroportuali riceveranno due terzi del loro stipendio. Lo scalo di Vnukovo conta 6mila 550 lavoratori all’interno dell’aeroporto e in aggiunta 3mila 500 impiegati in sedi distaccate e nel quartier generale.