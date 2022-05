Italy Car Rent, la scalata: al via nuove sedi e auto green

17:36

"Si apre una stagione di crescita per Italy Car Rent. L'azienda specializzata in servizi di autonoleggio sta ampliando il presidio sulla Penisola, investendo con decisione su nuove sedi, per garantire una presenza più capillare; sull'offerta, con veicoli sostenibili e soluzioni assicurative vantaggiose; nonché sulla digitalizzazione dei processi di booking. "I nostri piani per il futuro - spiega Andrea Lo Faso, commercial director di Italy Car Rent - sono di coprire interamente il territorio italiano, arrivando anche a Napoli e Bologna, nel 2023, e di digitalizzare completamente la fase di prenotazione". L'espansione è già in atto. E l'azienda ha in programma l'apertura di ulteriori piazze già entro giugno...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG)