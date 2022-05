08:02

I cieli italiani tornano in fermento. I dati di traffico 2021 diffusi dall’Enac parlano di “una forte ripresa rispetto al 2020”, con 80.464.535 di passeggeri transitati negli aeroporti della Penisola, per un aumento del 52,5%. Restano ancora lontani, però, i numeri del 2019. Il divario con il periodo pre-Covid è ancora notevole, sia del numero dei movimenti (-48,9%), sia del numero dei pax (-58,1%).

A causa delle restrizioni ai viaggi, il traffico nazionale ha registrato il maggiore incremento: +68% sul 2020, per un totale di 42,2 milioni di passeggeri. Il traffico internazionale è cresciuto solo del 38%, per un totale dei 38,3 milioni di passeggeri.



“Lo scorso anno, con il passare dei mesi e con l’incremento dei cicli vaccinali, i passeggeri hanno ricominciato a viaggiare e ad avere fiducia nel trasporto aereo – commenta in una nota il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma -, fiducia che nelle scorse settimane è stata riconfermata con i più recenti dati di traffico che lasciano intravedere una ripresa completa e, speriamo, veloce”.



Gli scali più trafficati

L’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico pax, con circa 11,6 milioni e una quota del 14,4% del traffico passeggeri totale. Seguono Milano Malpensa (con 9.571.236 pax); Bergamo (con 6.463.482 pax); Catania (con 6.113.330 pax) e Napoli (con 4.603.004 pax)



È invece Ryanair a guidare la graduatoria relativa ai collegamenti nazionali e internazionali di linea e charter.