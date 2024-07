Arriva un’importante novità per chi viaggia negli Stati Uniti, una destinazione che continua a essere tra le più richieste per il lungo raggio dai turisti della Penisola. L’app per l’Esta è infatti ora disponibile anche in lingua italiana, facilitando così la presentazione della richiesta per potere accedere negli Usa.

Come noto l’Esta, ovvero Electronic System for Travel Authorization, è il documento elettronico che consente di bypassare il visto e fa parte del Visa Waiver Program, il programma che era stato messo a punto dal Governo americano alcuni anni fa per facilitare le procedure di ingresso nel Paese e incrementare così i flussi turistici, come richiesto a gran voce da tutta l’industria del settore. Il tutto verificando se la persona che sta per entrare negli Usa sia idonea e non rappresenti una minaccia per la sicurezza.