Gli Stati Uniti verso il giorno più trafficato di sempre nella storia degli aeroporti

La Tsa si sta preparando a quello che potrebbe essere una giornata storica per gli Stati Uniti. Il prossimo 4 luglio (festa della dichiarazione d’Indipendenza) sarà il giorno più trafficato di sempre per gli aeroporti del Paese.

In un solo giorno, come riporta travelmole.com, si potrebbe arrivare a superare la quota di 3 milioni di passeggeri ai checkpoint della Tsa in sole 24 ore.

Secondo le previsioni, si tratterà dell’estate più impegnativa di sempre per il sistema dei trasporti a stelle e strisce. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, 7 dei 10 giorni di viaggio più trafficati negli aeroporti Usa si sono verificati nell’ultimo mese.