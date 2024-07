Novità in casa Boscolo. Da pochissimi giorni sono online sul portale www.boscolo.com i nuovi Active Tours, un prodotto inedito, studiato per coniugare il piacere del viaggio e la vacanza attiva.

Come spiegano Salvatore Sicuso, direttore commerciale e Zuleica Ferrari, destination manager, “si tratta di viaggi guidati a tutti gli effetti, con tutte le caratteristiche e l’organizzazione care a Boscolo, ma oltre ai nostri accompagnatori e agli assistenti sempre presenti, ci saranno anche esperti outdoor e guide super specializzate”.

Sì perché gli Active Tours prevedono escursioni nella natura a piedi (trekking in montagna o passeggiate in campagna), in sella a e-bike, o a bordo di mezzi come slitte, motoslitte e catamarani in alternanza a visite culturali ed enogastronomiche.

“Sempre di più il viaggio guidato è diventato un viaggio esperienziale e noi vogliamo portare a scoprire un territorio da punti di vista inediti stando a contatto con le comunità locali. È importante sottolineare che le attività previste nei nostri Active Tours sono adatte a tutti i clienti, purché siano in buona salute fisica - specifica Sicuso -. Non sono mai troppo impegnative e non richiedono una particolare preparazione. Di volta in volta forniremo noi tutto il materiale e l’abbigliamento tecnico necessario per partecipare alle escursioni”.

Sul portale di Boscolo sono disponibili i primi 9 itinerari della linea Active, in attesa di comparire sul catalogo invernale. I primi tour partiranno alla fine di settembre con gruppi da un minimo di 8/10 persone a un massimo di 15 (età minima 16 anni). Nel nome di ciascun pacchetto è specificata l’attività principale. Quattro Active Tours sono in Italia (Monte Bianco, Langhe e trekking, Umbria, e-bike e passeggiate, Chianti e Val d’Orcia, tra trekking ed e-bike, Matera, Basilicata e trekking), tre tra Spagna e Portogallo (Canarie, trekking e catamarano, Lisbona, e-bike e passeggiate, Madeira e trekking e due in Scandinavia (Islanda, motoslitta e avventure tra i ghiacci, Lapponia finlandese: husky, e-bike e motoslitta).