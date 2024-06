Strada in discesa per gli spagnoli dopo il primo via libera della Commissione Europea all’intesa Ita-Lufthansa. Inutile nascondere che in casa Iberia hanno fatto il tifo per l’accordo italo-tedesco, un sentiero che ora possono percorrere anche altri con più facilità.

Per non sbagliare approccio ed evitare l’estenuante trattativa di Lh, in casa Air Europa hanno dato disponibilità a cedere un quantitativo di slot importante, lasciando così spazio d’azione ai vari competitor.

Disponibilità che avrà già fatto drizzare le antenne a Ryanair e agli arancioni di easyjet che intanto scaldano i motori per entrare a Linate. Insomma tra la fine del ’24 e l’orario estivo del ’25 assisteremo all’ennesima fase di cambiamento del trasporto aereo europeo. L’unica industria del turismo che malgrado crisi economiche e Covid è stata capace di cambiare pelle. Con sacrifici e sofferenza, ma le compagnie aeree rappresentano un’industria in costante evoluzione. (r.v.)