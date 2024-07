Viaggi e vacanze studio in primo piano nell’agenda di Bruxelles. A Blenheim Palace in Uk, in occasione della quarta riunione della Comunità politica europea, il primo ministro britannico Keir Starmer ha commentato: “Dobbiamo fare di più per sostenere i legami tra le nostre persone e la nostra cultura”.

“Vacanze, legami familiari, scambi scolastici e studenteschi, arte e sport. Grazie a ciò, i nostri cittadini beneficiano della ricca diversità del nostro continente” ha aggiunto Starmer nell’intervento riportato dal Corriere della Sera.

Fra i punti all’ordine del giorno, la volontà di migliorare i rapporti tra la Gran Bretagna e l’Ue, lavorando con il nuovo governo per una più stretta collaborazione con l’Europa “così da sancire un nuovo partenariato geopolitico”.

In gioco vi sono indubbiamente i controlli alle frontiere nonché un accordo sulla difesa e la sicurezza, senza che in ogni caso la solidità della Brexit venga messa in discussione.

Parallelamente, infine, sarà inevitabile occuparsi dei diritti dei cittadini europei che oggi vivono in Uk, visto che oltre 70 associazioni hanno chiesto a Starmer una revisione della procedura per regolarizzarne la posizione.