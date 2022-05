L’aeroporto di Amsterdam risarcirà le compagnie aeree per i ritardi

10:55

Un caso decisamente non usuale nel mondo dei trasporti. L’aeroporto di Schiphol (Amsterdam), dopo due fine settimana decisamente complessi, ha deciso di valutare la possibilità di risarcire le compagnie aeree per i ritardi. L’importo esatto sarà deciso nei prossimi giorni.

Fino ad ora, come sottolinea preferente.com era la compagnia aerea ad accollarsi le spese relative ai ritardi e ai costi correlati (come gli straordinari del personale), oltre agli eventuali trasferimenti legati ai cambi di operativo.



Sempre secondo quanto ha riportato il sito di informazione spagnolo, le cause dei disagi delle scorse settimane sono da ricondurre sia allo sciopero di alcuni dipendenti sia alla mancanza di personale, che hanno generato lunghe attese per i passeggeri.