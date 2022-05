09:37

E’ una leadership indiscussa quella di Ryanair in Italia in merito al numero di passeggeri trasportati. La conferma arriva dal rapporto Enac relativo al 2021 nel quale, al di là dei segnali di ripresa del settore, chje si stanno poi consolidando in questi mesi, emerge un importante cambiamento nella top ten dei vettori che operano in Italia.



I dati

Se da una parte la compagnia irlandese si mantiene stabile al primo posto con quasi 21 milioni di passeggeri (ai quali vanno però aggiunti gli 1,5 di Malta Air), al secondo posto non c’è più Alitalia, le cui operazioni si sono interrotte lo scorso mese di ottobre, ma Wizz Air, che supera i 5 milioni di pax. Va detto a onor del vero che sommando il dato di Alitalia con quello di Ita (che in tre mesi ha comunque raggiunto la decima posizione, le posizioni si invertirebbero. Fuori dal podio invece easyJet, la cui ripresa lo scorso anno è stata meno parcata rispetto agli altri due competitor low cost, fermandosi a 4,8 milioni di pax. Conferma invece la quinta posizione, ma con dati di traffico in aumento, Volotea che sfiora i 2,5 milioni di pax.

La classifica poi prosegue con tre compagnie racchiuse in poche migliaia di passeggeri di differenza: Malta Air del Gruppo Ryanair, Lufthansa e Vueling viaggiano tutte poco sopra il milione e mezzo di passeggeri mentre Air France e Ita, che chiudono la top ten, superano 1,3 milioni.