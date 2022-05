12:08

Sei posti in meno in aereo, con relativa rimozione dei sedili (ultima fila), per rispondere a uno dei problemi che sta affliggendo il mondo del trasporto aereo in questa stagione di ripresa: la carenza di personale. E’ questa la ricetta che starebbe per mettere in campo easyJet per evitare di incorrere nel rischio di dovere cancellare voli.



La ricetta

Il meccanismo appare semplice. Secondo quanto riportato da Corriere.it, gli A319 della flotta registrati in Gran Bretagna, grazie all’eliminazione di 6 sedili passerebbero da 156 a 150 posti e, da regolamento, questo consentirebbe di potere utilizzare solo 3 assistenti di volo e non 4 (il requisito è 1 per ogni 50 passeggeri).

Secondo le informazioni fornite dalla compagnia ai dipendenti la nuova configurazione dovrebbe essere attiva dalla fine di questo mese e fino al termine dell’orario estivo. Le stime effettuate parlano di una riduzione dell’offerta in questo modo di oltre 200mila posti in estate, ma con il beneficio di diminuire sensibilmente il rischio di cancellazioni.