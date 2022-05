Sciopero Trenord: circolazione ferroviaria a rischio in Lombardia domenica 15 maggio

21:00

Si prospetta una domenica difficile per gli spostamenti in treno in Lombardia e nelle regioni limitrofe a causa di uno sciopero proclamato dal personale di Trenord. Il 15 maggio infatti il personale dell’azienda si asterrà dal lavoro per l’intera giornata e non verrà garantito nessun servizio minimo in quanto giornata festiva.

“L’azienda sconsiglia ai viaggiatori di mettersi in viaggio nella giornata di domenica – si legge in una nota della società -. Lo sciopero riguarderà anche i servizi effettuati da personale Trenord che collegano la Lombardia alle regioni limitrofe – Veneto, Emilia Romagna, Piemonte – i treni del mare verso la Liguria e i collegamenti transfrontalieri TILO con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane”.



Previste anche forti ripercussioni sulla circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express.