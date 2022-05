08:02

La via maltese, quella percorsa anche da Ryanair per la creazione di una sussidiaria europea a supporto dell’espansione, diventa ancora più trafficata con l’arrivo di Wizz Air. La low cost ungherese ha infatti scelto Malta per il lancio di una nuova divisione dopo quella di Londra e Abu Dhabi, per crescere ulteriormente sul mercato europeo.

I primi passi

L’annuncio è arrivato dalla stessa compagnia dopo la firma del documento ‘Arrangement on Reallocation of Responsibility’ (Accordo sulla riassegnazione delle responsabilità) firmato tra l'Agenzia dell'Unione Europea per la Sicurezza Aerea e la Direzione dell'Aviazione Civile di Malta. “Wizz Air valuta costantemente la struttura della sua attività ed esplora le opzioni per stabilire nuovi Coa e basi in Europa e altrove – ha commentato il ceo József Váradi -. Il successo della creazione di Wizz Air Malta nel corso dell'anno contribuirà a rafforzare la nostra forte posizione e a sostenere i nostri piani di espansione in Europa. Siamo ansiosi di lavorare con l'Easa e la Caa maltese per portare avanti questa richiesta".



Una volta ottenuto il via libera dai due enti, Wizz Air Malta potrà iniziare a operare nell'ottobre 2022 con aeromobili immatricolati a Malta.



I vantaggi

Secondo quanto riportato da Simpleflying, il lancio di una filiale a Malta sta diventando una prassi (anche Eurowings ha nei piani una sussidiaria sull’isola) in quanto offre una serie di vantaggi unici per chi registra nel Paese gli aeromobili. I costi di registrazione dell'aviazione sono inferiori rispetto ad alcune giurisdizioni, mentre il regime fiscale costituisce una proposta finanziaria interessante per le compagnie aeree.