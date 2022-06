Aerei già pieni per il ritorno del Roma-Buenos Aires di Aerolíneas Argentinas

di Amina D'Addario

09:21

Dopo oltre due anni riprendono i collegamenti diretti tra Roma e Buenos Aires targati Aerolíneas Argentinas. La rotta, che è stata celebrata ieri con un evento al molo E di Fiumicino, ha una frequenza trisettimanale e viene operata da un A330-200 con 243 posti in economy e 22 in classe business.



“Non volavamo da Fiumicino dal 16 marzo del 2020 – ha ricordato il country manager della compagnia Claudio Neri –. Il riscontro è stato da subito straordinario perché fino ad agosto abbiamo aerei che viaggiano con un load factor del 100%. In questo periodo si muovono soprattutto argentini verso l’Italia, ma da settembre inizierà la stagione d’elezione per il nostro mercato che sta già mostrando un interesse molto forte". Trattandosi però di un viaggio piuttosto articolato, il suggerimento, ha aggiunto Neri, è di "affidarsi sempre a degli specialisti, che conoscono il Paese e le soluzioni migliori per spostarsi al suo interno”.



Il manager ha anche anticipato che nei piani del vettore c’è l’aumento degli impegni sulla Penisola: "A novembre dovremmo raggiungere le quattro frequenze settimanali, mentre almeno 12 voli extra sono stati programmati per i Mondiali di Calcio 2022, quando Roma diventerà l'hub strategico per convogliare i tifosi argentini che vorranno assistere alle partite".



Definendo Aerolíneas Argentinas un “partner storico” del Leonardo da Vinci, il chief aviation officer di Adr Ivan Bassato ha sottolineato che “nel 2019 i voli diretti tra Roma e l’Argentina avevano raggiunto quota 360.000 passeggeri”.