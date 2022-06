Il ceo di Heathrow: “I disagi nei cieli dureranno 18 mesi”

12:00

Non sarà un'avventura di un'estate. Le cancellazioni che stanno riguardando i cieli europei potrebbero durare almeno un anno. La previsione è di John Holland-Kaye, ceo dello scalo di Londra Heathrow.

Come afferma travelmole.com, secondo il manager i disagi potrebbero durare dai 12 ai 18 mesi: questo è il tempo che potrebbe impiegare il settore dell'aviazione per recuperare completamente la capacità. Nel frattempo, non resta che gestire domanda e offerta razionalizzando al massimo le risorse.



Tra i punti caldi, il personale addetto ai controlli di sicurezza, per il quale il ceo ha chiesto un rafforzamento al Governo inglese con un piano di assunzioni.