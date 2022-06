Airbus: volo inaugurale per l'atteso A321xlr

09:49

L’attesissimo A321xlr fa un altro passo vesso l’ingresso nel mondo degli aerei commerciali, anche se per l’ingresso in servizio presso le compagnie aeree bisognerà forse attendere fino al 2024. Si è tenuto infatti ieri il volo inaugurale del velivolo targato Airbus destinato a rivoluzionare il mercato dei collegamenti a lungo raggio.

Il modello, infatti, è una variante dei narrowbody in grado di coprire lunghe distanze, fino a 8.700 chilometri e coprire rotte come la Roma-New York, solo per citare un esempio. Ma soprattutto è atteso dai vettori per effettuare tratte normalmente impossibili da coprire utilizzando gli aerei a lungo raggio e soprattutto con costi nettamente inferiori.



Il volo inaugurale è partito dallo stabilimento Airbus di Amburgo e sarà seguito da altri test, mentre in contemporanea si lavorerà a una modifica richiesta dalle autorità di controllo che hanno evidenziato il rischio di incendio in caso di atterraggi di emergenza senza potere utilizzare i carrelli: modifiche che hanno determinato il rinvio dell’ingresso in attività al 2024.