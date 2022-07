Canarian Airways alla ricerca di partner per riprendere le operazioni

08:47

Canarian Airways non è al capolinea. A poche ore di distanza dalle notizie della cessazione a tempo indeterminato delle operazioni e del licenziamento dell’amministratore delegato, Francisco Rodriguez, fonti vicine alla compagnia aerea - fondata nel 2021 da un gruppo di albergatori e manager di Tenerife - hanno riferito alla testata spagnola Preferente che “il progetto non è morto”, ma “stiamo cercando di ridefinire il business e per questo abbiamo bisogno di nuovi partner”.

Il vettore, hanno confermato le fonti, è alla ricerca di nuovi alleati dopo i disaccordi con One Airways, per cercare di riprendere al più presto le attività e “costruire un progetto solido”, che possa garantire la connettività verso le Canarie.