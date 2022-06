Helbiz e Snav insieme per la mobilità sostenibile

19:30

Helbiz e Snav insieme per una mobilità più interconnessa e sostebile. L’azienda di micromobilità ha siglato una partnership con la compagnia di navigazione per l’implementazione dell’intermodalità tra traghetti e monopattini nel Mediterraneo.

I clienti di Helbiz e i loro accompagnatori potranno così beneficiare di riduzioni del 10% sui collegamenti Snav in Croazia (collegamenti da Ancona a Spalato e viceversa), nelle Isole Eolie (collegamenti con unità veloce da Napoli Mergellina per Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Lipari), nelle Isole Pontine (collegamenti con unità veloce da Napoli Beverello Ischia - Casamicciola - per Ventotene e Ponza) e nel Golfo di Napoli (partenze giornaliere da Napoli Beverello per Ischia e Procida).



Inoltre, i nuovi clienti di Helbiz che utilizzeranno il codice promozionale Snav, verranno omaggiati di due corse gratuite da 15 minuti.