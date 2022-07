Swissport avvia le operazioni da Fiumicino a supporto di Ita Airways

14:25

Più di 67mila passeggeri e 501 voli gestiti in cinque giorni. Sono i numeri realizzati da Swissport dopo lo sbarco lo scorso 14 luglio all'aeroporto di Fiumicino, dove la società, che lo scorso maggio si è aggiudicata l’handling dalla vecchia Alitalia, ha cominciato a gestire le attività di assistenza a terra di Ita Airways.

“Il processo di negoziazione - ha spiegato nel corso di una conferenza stampa online Bruno Stefani, vicepresidente senior e direttore generale per Svizzera, Italia e Francia di Swissport - è stata una grande sfida sia per noi che per i sindacati. Ora l’accordo c’è e si parla di 1.608 colleghi della ex Alitalia che vengono integrati. Si tratta di un lavoro enorme, perché abbiamo dovuto trasferire tutte le persone dai vecchi ai nuovi contratti, riuscendo a mantenere tutti gli impegni”.



Per quanto riguarda i piani futuri, Stefani ha precisato che dopo Fiumicino l'azienda gestirà le attività di handling anche a Milano Linate. "La procedura prevede la riunione di un comitato e successivamente l’aggiudicazione da parte del ministro competente, che speriamo avvenga in tempi brevi per consentire lo start up dopo l’estate”.



Amina D'Addario