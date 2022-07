08:03

Una nuova compagnia dalle grandi ambizioni e un progetto solido alle spalle oppure un grande bluff? C’è un alone di mistero interno a Global Airlines, il vettore che vuole entrare nel mercato del lungo raggio transatlantico posizionandosi sull’aeroporto di Londra Gatwick.

Per ora trapelano pochi elementi e resta da capire se si tratta di una scelta intenzionale per creare aspettativa. Per l’avvio delle operazioni, la compagnia avrebbe in flotta 3 A380, ma nelle sue intenzioni ci sarebbe quella di arrivare fino a 100 già nel 2025. Anche in questo caso non viene chiarito se si ambisce ad avere tutti aerei dello stesso modello oppure no.



Le mete

Le prime destinazioni, si legge su Preferente, dovrebbero essere New York, Orlando e Los Angeles, quindi in un mercato dove la concorrenza è già molto forte. Ma Global Airlines promette, tra gli altri, un servizio di business senza rivali.



Ma chi ci sarebbe dietro a questo tentativo? Il progetto sarebbe riconducibile al giovane imprenditore James Asquith, ceo e founder di Holiday Swap oltre che viaggiatore incallito entrato nel guinness dei primati per avere visitato tutti gli stati del mondo a soli 23 anni.