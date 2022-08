Conti Iag in positivo per la prima volta dopo la pandemia

14:42

Il bilancio di Iag ritorna in nero. Per la prima volta dallo scoppio della pandemia il gruppo torna a far registrare un utile operativo.

British Airways, come riporta travelmole.com, ha contribuito al risultato con un utile operativo di 54 milioni di euro, mentre l'intero gruppo Iag è arrivato a quota 293 milioni di euro nel trimestre compreso tra aprile e giugno.



Nello stesso periodo dello scorso anno Iag aveva perso 967 milioni di euro.



L'amministratore delegato Luis Gallego ha sottolineato l'andamento postivo sia della capacità che del load factor. Il manager ha inoltre sottolineato che la domanda per i voli transatlantici, i grandi assenti degli anni della pandemia, sta continuando a crescere.