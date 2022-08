Lot sposterà le operazioni da New York al nuovo Terminal 1 del Jfk

15:29

Lot Polish Airlines sposterà le sue operazioni al Terminal 1 dell’aeroporto Jfk di New York, una volta che sarà terminata la sua realizzazione. Dopo due anni di trattative, la compagnia aerea ha infatti raggiunto un accordo con la Port Authority of New York and New Jersey, che gestisce lo scalo Usa.

Il vettore sarà uno dei tre vettori basati nel nuovo terminal. Gli altri due saranno Etihad e Air France.



I lavori di costruzione della nuova infrastruttura - che sarà dotata di 23 gate e utilizzata solo per i voli internazionali - dovrebbero iniziare quest’estate.



Al suo interno Lot disporrà di una Lot Business Lounge a due piani, che offrirà accesso diretto all’aeromobile.