Business jet: boom della domanda per la Fifa World Cup in Qatar

13:21

L’aviazione privata, rispetto al resto del settore, ha beneficiato degli effetti della pandemia con un crescente interesse verso i business jet. A fare da traino alla domanda di trasporto privato di lusso nell’immediato futuro è la Fifa World Cup 2022 che si svolgerà in Qatar a partire da novembre. Ne è un esempio la DC Aviation Al-Futtaim di base a Dubai.

Come riporta simpleflying.com, sono tantissime le richieste arrivate proprio per i jet privati da parte degli appassionati di calcio che si recheranno in Medio Oriente per assistere alle partite. Grazie a una flotta diversificata si potrà raggiungere Doha con aeromobili di diversa grandezza così da soddisfare ogni tipo di necessità.