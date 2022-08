Cathay, primi segnali di ripresa ma pesano le restrizioni in Cina

08:22

Cathay Pacific Airways subisce gli effetti delle restrizioni imposte per il personale di volo. I protocolli anti-Covid stabiliti dalla Cina rallentano la ripresa, la compagnia aerea non è infatti capace di soddisfare la crescente domanda che sta caratterizzando il trasporto aereo, perdendo terreno rispetto ai concorrenti.

Per il vettore non mancano però le buone notizie, infatti nonostante nel mese di giugno il numero di passeggeri abbia registrato un -95,2% se confrontato con i livelli pre-pandemici, come riporta Reuters.com, durante la prima metà del 2022 le perdite sono diminuite attestandosi sui 636,98 milioni di dollari contro i 960 milioni dello scorso anno. I ricavi, inoltre, sono cresciuti del 17% grazie all'aumento delle vendite dei biglietti e al cargo. Secondo quanto dichiarato dal vettore, vi è l'obiettivo di assumere oltre 4mila persone nei prossimi 18-24 mesi e di migliorare i propri risultati finanziari nel secondo semestre. G. G.