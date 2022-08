Belmond arricchisce il lusso, otto nuove suite per il Venice Simplon-Orient-Express

09:03

Saranno operative da giugno 2023 le otto nuove suite disponibili a bordo del Venice Simplon-Orient-Express, a Belmond Train, Europe. Il prodotto nasce dall’unione di due categorie di cabine preesistenti e innalza ulteriormente il livello di servizi del treno di lusso con suite dallo stile rétro, che conservano i pezzi di artigianato originali degli anni ’20 e ’30.

Quattro tipologie di suite

Quattro i design delle nuove sistemazioni: La Campagne, Les Montagnes, Les Lacs e La Forêt. Queste ultime riecheggiano i paesaggi della Foresta Nera, mentre le suite ispirate a La Campagne sono abbellite da vivaci velluti verdi e intarsi floreali.



Sul percorso classico del treno per Venezia si può ammirare il massiccio dell'Arlberg in Austria e il design di Les Montagnes rispecchia le cime montuose circostanti. Dalla terra all'acqua, il motivo Les Lacs riflette la bellezza dei molti laghi lungo il percorso, dallo Zurgersee in Svizzera al Lago di Como in Italia.



Tre diversi tipi di sistemazioni

Le tipologie di sistemazione a bordo del treno saliranno dunque a tre: oltre alle nuove suite, con bagno privato in marmo e area relax per il giorno convertita in letto matrimoniale o due letti singoli di notte, ci sono le altre due categorie: la Grand Suite dotata di bagno privato e doccia, letti matrimoniali che possono essere convertiti in letti singoli e una zona soggiorno con servizio cucina e champagne illimitato a qualsiasi ora, e infine le classiche Cabine Storiche, che da lounge diurna possono trasformarsi in cuccette a castello per la notte.



Il percorso

Venice Simplon-Orient-Express viaggia attraverso l'Europa percorrendo Repubblica Ceca (Praga), Francia (Parigi e Cannes), Italia (Firenze, Venezia, Roma e Verona) Austria (Vienna e Innsbruck), Ungheria (Budapest), Romania (Bucarest), Svizzera (Ginevra), Belgio (Bruxelles) e Paesi Bassi (Amsterdam). La tratta, disponibile da marzo a novembre, si aggiunge all'iconica rotta da Parigi a Istanbul una volta l'anno.