Lufthansa, i piloti verso lo sciopero. Rifiutata l’offerta della compagnia

15:25

Il sindacato tedesco dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) ha annunciato che i piloti avrebbero rifiutato l’ultima offerta presentata da Lufthansa, aprendo la strada a potenziali scioperi in assenza di un accordo.

Il mese scorso, come ricordato da Simpleflying, i piloti di Lufthansa avevano votato a stragrande maggioranza a favore dell'azione sindacale, con il 97,6% dei membri di VC pronto a sostenere lo sciopero. Dal canto suo, Lufthansa sperava che la sua ultima offerta avrebbe posto fine alla disputa.



Secondo VC, sebbene l'ultima offerta di Lufthansa abbia rappresentato "un primo passo nella giusta direzione", non sarebbe stata sufficiente per evitare l'azione sindacale.

VC chiede quest’anno per i piloti Lufthansa un aumento salariale del 5,5%, seguito da ulteriori aumenti automatici in linea con l'inflazione. Il sindacato vuole inoltre ottenere un modello retributivo uniforme per tutto il personale delle compagnie aeree del Gruppo Lufthansa, compresa Eurowings.



Lufthansa ha dichiarato che a seguito del rifiuto della sua ultima offerta, rimane aperta a ulteriori discussioni. VC ha ribadito che "Sono stati avviati i preparativi legali e organizzativi per lo sciopero".



La notizia arriva poche settimane dopo lo sciopero del personale di terra del vettore, che ha portato alla cancellazione di oltre 1.000 voli. L'impatto di un eventuale nuovo sciopero sarebbe particolarmente sentito in Europa e Nord America, dove la compagnia aerea ha una presenza significativa.